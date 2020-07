1. Heilbronner Konzert: Brücken schlagen

Brücken verbinden. Sie führen in die Heimat, in die Vergangenheit, zu anderen Menschen und in die Zukunft. All diese Brücken möchte Chefdirigent Case Scaglione beschreiten. Gemeinsam mit drei namhaften Klangkörpern vergab das WKO daher einen Kompositionsauftrag an Bryce Dessner, einen der vielseitigsten Musiker unserer Zeit. Solist Jörgen van Rijen bringt zusammen mit dem WKO Werke von Bryce Dessner, Strawinsky und Mendessohn Bartholdy zu Gehör. wird gemeinsam mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn auf der Bühne sein. Die musikalische Leitung des Abends übernimmt Chefdirigent Case Scaglione.

Die Programme werden ohne Pause und jeweils zwei Mal am Konzerttag für maximal 500 Zuhörer*innen aufgeführt.

Konzerteinführung um 18:45 Uhr.