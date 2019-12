1 Jahr Herz & Seele w./ Karotte & Oliver Schories

Nach vielen Jahren als Booker und Mann-für-alles im Romy S. wurde der Club plötzlich Anfang 2019 geschlossen, elektronische Musik aus dem Programm verbannt, und Patze stand vor der Frage: Was jetzt?

Ganz einfach: Aufstehen, Techhouse-Krone zurechtrücken, und weitermachen. Er rief seine eigene Reihe HERZ & SEELE ins Leben! Rückblickend das wohl Beste, was ihm passieren konnte: Eine Partyreihe, die 100% so ist, wie er sich das vorstellt: Feierei mit Freunden, wo jede/r willkommen ist, egal ob jung oder alt. Und bei der ein eingeschworenes Team an einem Strang zieht. HERZ & SEELE hat sich so schnell zum Nightlife-Liebling gemausert und versammelt die Elektronik-Gemeinde, egal ob Lehmann, Romantica, White Noise oder Climax. Darum an dieser Stelle ein riesiges DANKE: An das HERZ & SEELE-Team -> Katja Hiller, Astrid Caspari, Aki Na, Daniela Kenserski, Marc Minimalte Frauenhofer & Deniz Karaat, Philipp Werner & Kevin Böhm, Pia Lipinski und Jan JayVee Votteler! Und natürlich an die Gäste und an alle tatkräftigen Supporter, die HERZ & SEELE zu dem machen, was es ist! Danke auch an die Partner Kaufhaus Mitte, clever fit Fellbach, NIGHTOWL - your home for events, diginights und re.flect Magazin!

Nun ist es Zeit, zu feiern – exakt ein Jahr nach dem Ende der Romy. Und das tun wir mit Euch, den besten Gästen der Welt! Die Musik kommt von Karotte, der seit Jahren an diesem Date zu Patze kommt, und von Oliver Schories, ein treuer Freund, der dazu ein immer gern gesehener Gast ist! Nicht fehlen dürfen die HERZ & SEELE-Residents Minimalte & Karaat und Philipp Werner, die musikalischen Säulen der Reihe! Wir gedenken der Vergangenheit, feiern das Jetzt und freuen uns auf Neues!

Karotte (Official Fanpage) >>

…lebt und liebt elektronische Musik (sichtbar und hörbar) mit Herz & Seele!

…lädt jeden Mittwoch auf Sunshine Live zu seiner Radiosendung „Karottes Kitchen“ ein!

…feuert ekstatische stundenlange Sets ab, die auf den Tanzflächen zu Ausnahmezuständen führen!

…steht für Sets, die überraschend, abwechslungsreich, und immer superfrisch sind!

…ist Residency-Master, wie über all die Jahre in Clubs wie dem U60311 oder dem Cocoon in Frankfurt sowie dem Harry Klein in München!

Oliver Schories >>

…ist Fachmann für Beats mit Melodie und Emotion und zählt zu den Helden des Deep House!

…serviert hypnotische, detailverliebte, emotional aufgeladene und deepe Sets!

…gründete nach ersten Platten auf „Ostwind“ und „Parquet“ 2011 sein eigenes Label „Der Turnbeutel“, auf dem er die Vielfalt von Deep Techno zelebrierte. Auf „Soso“ setzt er nun diese musikalische Reise fort!

…sprüht nur so vor Energie: Schon fünf Alben hat er veröffentlicht, zuletzt erschien „Blitzbahn“!

Danke an unsere Partner:

Clever fit Waiblingen und alle Studios die zum Verbund gehören

re.flect Magazin

Kaufhaus Mitte

NIGHTOWL - your home for events

diginights