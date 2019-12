1 Jahr Nozzo & Tomis Bday Bash

„Are you a Groover?“ lautet der Claim des britischen Tech-House-Labels Solid Grooves Records, das in dieser Nacht Bassel Darwish nach Stuttgart entsendet und mit den Nozzos einjähriges Jubiläum feiert (und außerdem Tomis Geburtstag, Bball-Trikots in XXXL wünsch er sich). Und ja: Tomi & Kesh sind echte Groover. Das demonstrieren sie eindrucksvoll im Kowalski, egal ob bei ihr eigenen Reihe Nozzo oder an anderen Abend, und setzen nun auch zur Welteroberung an, kürzlich erst ging es z.B. nach Liverpool.

Die Welteroberung hat dieser Bassel Darwish - sehr geiler Name btw - schon hinter sich und jettet von seiner Heimatstadt Barcelona aus übers Wasser und unter anderem bis nach Los Angeles. Mehrere 10.000 Menschen folgen ihm dabei in den sozialen Netzwerken, zwischendurch wird eine neue EP nach der anderen gebimst oder wieder mit Marco Carola, Stefano Noferini, wAFF, Joseph Capriati oder Dennis Cruz auf der Stage gestanden. Preise gab’s auch schon und zwar 2018 Bronze bei Beatport, Kategorie Best Minimal/Deep Tech Artist. Also, Bassel ist nicht nur ein Derwisch, sondern auch ein Groover. Und die Grooveria ist die neue Schickeria und das ist gar nicht schlimm.