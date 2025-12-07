2. Jahresfeier FC Oberrot

Mit den Jahresfeiern des FC Oberrot beginnen die Vereinsfestlichkeiten eine jeden Jahres.

Auch in den zweite Ausgabe der Jahresfeier starten die Gäste sehr gene mit einem guten Essen aus der FCO Küche. Ab 18:00 Uhr gibt es Schnitzel und andere frisch zubereitete Köstlichkeiten.

Nutzen Sie das Angebot es lohnt sich und stärkt Sie für einen langen und abwechslungsreichen Abend.

Das Highlight des Abends ist in der Regel das über eine Stunde gehende Theaterstück der FCO Theatergruppe. Lachsalven sind hier vorprogrammiert.

Nach dem Programm und der Ziehung der Tombolla-Preise geht´s mit einem DJ weiter in die Nacht.

Der FCO freut sich auf Ihren Beusch.