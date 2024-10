1. Künzelsauer Lachnacht Frederic Hormuth, David Werker, Ole Lehmann, Jacqueline Feldmann und El Mago Masin

Am 08. November 2024 wird gelacht in Künzelsau! Es wartet ein fantastischer Mix aus Kabarett und Comedy auf Sie! Die Moderation des Abends übernimmt der wunderbare Frederic Hormuth, der mit Haltung, Herz und hammermäßigen Songs am Piano begeistert.

Er verrät, wie man sich Probleme vom Leib hält, aber Lösungen an sich ranlässt. Hormuth sucht Antworten und mischt dafür Songs, Sprache und Gags zu einem spielerischen Knabberspaß fürs Hirn. Das Programm wird immer wieder frisch an die aktuellsten Varianten der Gegenwart angepasst und kann (Hinweis für Allergiker) Spuren von Ironie enthalten.

Im Gepäck hat er wieder eine Ladung der lustigsten Comedians und Kabarettisten der Republik und der Abend verspricht auch diesmal, ein Feuerwerk der Kleinkunst zu werden! Die auserlesenen Gäste dieser Show sind:

David Werker, Ole Lehmann, Jacqueline Feldmann und El Mago Masin

Beginn 08.11.2024, 19:30 Uhr

Ende 08.11.2024, 22:30 Uhr

Einlass Stadthalle 18.30 Uhr

Einlass Saal ca. 19.00 Uhr

Beginn 19.30 Uhr

Reservierung: veranstaltung@kuenzelsau.de

www.kuenzelsau.de/veranstaltungen

Vorverkauf: Tabak Brückbauer