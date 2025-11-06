1. Kaleidoskop: Kolsimcha

Contemporary Klezmer.

Vor 20 Jahren begann die Formation auf jüdischen Hochzeitsfeiern traditionelle Klezmermusik zu spielen, doch schon damals schufen sie mit ihrem Konzept eines "Contemporary Klezmer" ganz eigene, unverwechselbare Klangwelten jenseits aller gängigen Klezmer-Klischees: Osteuropäische Musiktraditionen verbinden sich mit Jazz und Elementen der klassischen Musik. Dabei besteht das Repertoire von Kolsimcha ausschließlich aus Eigenkompositionen, inklusive der Werke für Quintett und Sinfonieorchester!