Zwei Sagenfiguren aus den Karpaten verbindet Ivan Danko, Solo-Oboist des Staatsorchesters Stuttgart, in seinem Werk Mythic Dyad: den zwergenhaften Loktibrada, dessen Listigkeit von bedrohlichen Klängen dargestellt wird sowie die Weiße Dame aus dem Ort Levoče, die auf die von den Habsburgern hingerichtete, ungarische Adelige Julianna Korponay- Géczy zurückgeht. Entstanden ist das Werk für das Littmann- Quintett, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert. Das Ensemble wird, erweitert um eine Bassklarinette, auch Janačeks Sextett Mládí aufführen, in dem der Komponist sowohl schöne als auch finstere Erinnerungen an seine Kindheit wachruft, darunter jene harten Schuljahre im Augustinerkloster. Franz Schubert hingegen verbrachte mehrere Schuljahre im kaiserlichen Konvikt in Wien, wo er vielfältige musikalische Anregungen erhielt. Sein Klaviertrio Nr. 1 in B-Dur, welches den Abschluss dieses Konzerts bildet, vollendete Schubert in seinem Todesjahr 1828. Insbesondere die lyrischen und klangsinnlichen Momente verweisen auf die beginnende Epoche der Romantik.