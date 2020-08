1. Kirchheimer Weindörfle 3K Bärenlaube

1. Kirchheimer Weindörfle von Do. 6. August bis So. 23. August täglich ab 17 Uhr

Zum 32. Kirchheimer Weindorf, NEIN, zum 1. Kirchheimer Weindörfle darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Da wir dieses Jahr nicht im Großen auf dem Rollschuhplatz veranstalten dürfen, ist die Idee zum Kirchheimer Weindörfle entstanden.

Mehr genießen, weniger feiern, ist in diesen Zeiten unser Motto. Mit unserem Küchenchef Peter Goller und unserer Restaurantleiterin Martina Kögler mit Team, bieten wir leckere, abwechslungsreiche Gerichte und tolle Weine in unserer Karte an.

Fühlen Sie sich wohl in diesem kleinen und doch gemütlichen Weindörfle am 3K.

Genießen Sie mit uns den Sommer 2020 zu Hause in Kirchheim.

Ihr Weindörflewirt Michael Holz mit Team