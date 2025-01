Die 1. Kornwestheimer Lachnacht im K.

Die Kornwestheimer Lachnacht ist ein fantastischer Mix aus Kabarett und Comedy! Moderator Frederic Hormuth begeistert mit Witz und Songs am Piano. Seine Gäste sind: Murzarella alias Sabine Murza, preisgekrönte Bauchsängerin, liefert eine Show in bester Comedy-Manier zwischen musikalischer Professionalität, deftigem Ruhrwitz und perfekter Bauchrednerkunst. Jonas Greiner, aktuell, intelligent und brüllend komisch, überzeugt mit seiner unverwechselbaren Art, Gesellschaftskritik und Alltagsgeschichten mit Humor zu kombinieren. Boris Stijelja, der Kroate mit deutschem Migrationshintergrund, schwankt zwischen Cevapcici, Weinfest und Kehrwoche. Mit viel Witz stolpert er durch die Kulturen und das Leben. Olaf Bossi stellt sich die Frage: Brauche ich das wirklich? Oder kann das weg? In seiner Show präsentiert er seine humorvollsten Erkenntnisse auf dem Weg zum Minimalismus-Experten.

Dauer: ca. 2 Stunden (inkl. Pausen).