1. Mai Fest des HC Ludwigsburg

Das 1. Mai Fest beim HC Ludwigsburg - ein Tag für die ganze Familie

Der Hockey Club Ludwigsburg lädt am 1. Mai herzlich zum großen Maifest ein! Von 11 Uhr bis 16.30 Uhr erwartet euch ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt auf unserem Vereinsgelände in der Fuchshofstraße 66 in Ludwigsburg.

Freut euch auf einen Tag voller Spaß, Sport und geselligem Beisammensein. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, mit kühlen Getränken, frisch Gegrilltem und weiteren Leckereien. Während sich die Kinder beim Kinderschminken in bunte Fantasiewesen verwandeln oder ihre Geschicklichkeit an der Kletterwand unter Beweis stellen, können Hockey-Interessierte auf unserem Hockeycourt den Schläger schwingen und erste Erfahrungen mit dem Sport sammeln. Wer sein Glück herausfordern möchte, darf sich auf unser Glücksrad freuen, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt.

Das 1. Mai Fest beim Hockey Club Ludwigsburg ist die perfekte Gelegenheit, einen entspannten Tag mit der Familie oder Freunden zu verbringen, die Gemeinschaft im Verein zu erleben und einfach eine schöne Zeit miteinander zu genießen. Wir freuen uns darauf, euch alle bei uns willkommen zu heißen und gemeinsam einen unvergesslichen Tag zu verbringen!