1. Mai-Hocketse

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Sportanlage Pfingstweide Haldenstraße 41, 73760 Ostfildern

Die Abteilung Fußball des TVK lädt herzlich zur traditionellen 1.-Mai-Hocketse ein.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Freuen Sie sich auf kalte Getränke, Leckeres vom Grill sowie Kaffee und Kuchen.

Auch für Unterhaltung ist gesorgt – der Platz bietet die Möglichkeit für verschiedene Spielmöglichkeiten – da kommt keine Langeweile auf. Kommen Sie vorbei und genießen Sie einen erfrischenden und entspannten Start in den Mai! 

Info

Sportanlage Pfingstweide Haldenstraße 41, 73760 Ostfildern
Freizeit & Erholung
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