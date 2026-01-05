Die Abteilung Fußball des TVK lädt herzlich zur traditionellen 1.-Mai-Hocketse ein.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Freuen Sie sich auf kalte Getränke, Leckeres vom Grill sowie Kaffee und Kuchen.

Auch für Unterhaltung ist gesorgt – der Platz bietet die Möglichkeit für verschiedene Spielmöglichkeiten – da kommt keine Langeweile auf. Kommen Sie vorbei und genießen Sie einen erfrischenden und entspannten Start in den Mai!