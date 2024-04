WORKSHOP: Blaze the Maze - Breaking

Breaking wird 2024 in Paris olympische Premiere feiern. Die zur Hip-Hop-Bewegung gehörende Tanzform ist die erste, die den Durchbruch zu einer Olympiateilnahme schaffte. Anlässlich der olympischen Premiere von Breaking im Juli 2024 und unseres Breaking Event „Blaze the Maze“ am 11. Mai 2024, bieten wir am 04. Mai einen dreistündigen Intensiv Breaking Workshop für Anfänger an. (Der Workshop, welcher für alle ab 10 Jahren ausgelegt ist, ist speziell für diejenigen, die vor allem die rhythmisch-akrobatischen Elemente der HipHop-Kultur kennenlernen möchten – dem Breaking.) Ihr seid über 10 Jahren alt und wart schon immer fasziniert von den rhythmisch-akrobatischen Bewegungen und Figuren, die beim Breaking durchgeführt werden? Mit viel Spaß und guter Laune werdet ihr im Laufe dieser Werkstatt lernen, euren Körper akrobatisch, künstlerisch-kreativ und synchron zur Musik zu bewegen und eure ersten Breaking-Moves zu tanzen. Bitte ausreichend zum Essen und Trinken für die Pause mitnehmen und abriebfeste Sportschuhe sowie sportlich-bequeme Kleidung anziehen.