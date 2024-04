Das kalte Herz - Was kostet der Aufstieg?

Im Märchen „Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff, muss der Köhler Peter sein Herz verhärten, um erfolgreich zu sein. Die Spaltung in unserer Gesellschaft funktioniert immer noch nach den gleichen Regeln. In den letzten Jahren ist sie wieder ein großes Thema in der Literatur: Anke Stelling „Schäfchen im Trockenen“, Christian Baron „Ein Mann seiner Klasse“ erzählen davon; und einige sehr wütende junge Schriftstellerinnen in ihren Romanen über Risiken und Nebenwirkungen bei der Suche nach Erfolg und Anerkennung.

Oder Edouard Louis „Wer hat meinen Vater umgebracht?“. Die Wut derjenigen, die es einfach nicht schaffen, nach den unsichtbaren, vererbten Gesetzen einer Gesellschaft dazuzugehören, wird laut bei sehr jungen Schriftstellerinnnen wie Priya Guns in „Dein Taxi ist da“ oder bei Emma Cline in „Die Einladung“. Romane über Risiken und Nebenwirkungen bei der Suche nach Erfolg und Anerkennung.

