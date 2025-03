Am 01. Mai findet in Neckargartach die traditionelle Maifeier in und um die Neckarhalle statt. Der Verein der Freien Wähler HN bewirtet Sie ab 10.30 Uhr mit Weißwurstfrühstück, gegrillten Hähnchen und Grillwurst mit Brötchen.

Am Nachmittag gibt es dann selbstgebackenen Kuchen und Kaffee.