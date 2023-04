Hou-Frühjahrskonzert "Musik und Geschichten rund um den Tango"

„Tango, ein trauriger Gedanke, den man tanzen kann“. Dazu läßt Dirigent Thomas Bauer mit seinem Harmonika-Orchester an Beispielen die unterschiedlichen Entwicklungsphasen dieser Musik aufleuchten. Hinzu illustrieren Bilder und Grafiken das mit diesem Tanz aus Südamerika verbundene Lebensgefühl.

Neugierig tauchen wir ein in eine ferne, unbekannte Welt, indem wir den Geschichten rund um den Tango lauschen, die Roswitha Heinemann in ihren Erzählungen lebendig werden läßt. Musik trifft direkt ins Herz, Worte regen die Phantasie an und die Augen folgen der musikbegleiteten Präsentation.

Kommen Sie - genießen Sie - lassen Sie sich überraschen!