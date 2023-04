Gesänge des Wahnsinns

Wahnsinn - wie er im Alltäglichen lauert, langsam heraufdämmert, sich plötzlich Bahn bricht in Visionen, Selbstüberhebung, Tabubrüchen, wie er Persönlichkeiten und Beziehungen zerstört: davon können Lieder mit ebenso viel subtilen Schattierungen wie durchschlagender Macht erzählen. Wahnsinn bricht in Sagen und Mythologie ebenso herein wie im Alltag einfacher Liebesbeziehungen. Und bisweilen lässt er sich auch bannen, mit oder in Schranken halten oder führt zu burlesken Übersprungshandlungen.