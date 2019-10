1. Mannheimer Meisterkonzert: Ping Pong

Mitwirkende

Michael Francis Dirigent

Colin Currie Schlagzeug

Programm

Andrew Norman Switch für Solo-Schlagzeug und Orchester

Sergej Prokofjew Sinfonie Nr. 5 B-Dur, op. 100

Einführung: 18.45 Uhr im Stamitzsaal

Glückliche Menschen

Wie in einem Videospiel treibt der Solist das Orchester in Switch an. Schnelle Effekte verlangen nach einer athletischen Bühnenpräsenz. Andrew Norman stellt das Schlagwerk den einzelnen Orchestergruppen gegenüber und eröffnet ein energiegeladenes Ping Pong Match auf der Konzertbühne. Prokofjews fünfte Sinfonie aus dem Kriegsjahr 1944 verliert nach dem sportiven Schlagabtausch nicht an Intensität. Trotz eigenwilliger Harmonik und vielen Farbwechseln klingt sein Lied auf den freien und glücklichen Menschen milde und versöhnlich.