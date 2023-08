Am 10. September startet um 10 Uhr unser 1. Dorffest mit dem Bieranstich an, um und in der Turnhalle Marbach.

Während dem Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück unterhält uns die Öpfelmouschtkapelle.

Zum Mittag bietet die Küche deftiges Biergulsch mit Beilagen, Fleischkäse und auch vegetarische Maltaschen an.

Selbstverständlich dürfen auch die leckeren selbstgebackenen Kuchen aus der Kaffeebar nicht fehlen.