Dämmershoppen & Schätzchen jagen: 1. Marktbergeler Abend- und Nachtflohmarkt!

Wer sagt eigentlich, dass man für die besten Flohmarktfunde schon morgens um sechs aus dem Bett fallen muss?

Wir drehen den Spieß um und machen das Stöbern zum Samstags-Event!

Am Samstag, den 25. Juli 2026, verwandelt sich der Pausenhof im ehemaligen Schulgelände (Roßmühlweg) in eine gemütliche Flaniermeile für Nachtschwärmer, Sammler und Schnäppchenjäger. Von 16:00 bis 22:00 Uhr laden wir euch herzlich ein, bei cooler Atmosphäre, gutem Licht und hoffentlich lauer Sommerluft auf Schatzsuche zu gehen.

Was erwartet euch?

Stöbern ohne Stress: Von Kuriosem aus dem Dachboden über Vintage-Kleidung, alte Bücher bis hin zu echtem Antik-Spielzeug – hier findet jeder sein neues Lieblingsstück.

Treffpunkt für den Ort: Kommt vorbei, trefft Nachbarn, quatscht eine Runde und genießt das besondere Flair, wenn über dem Roßmühlweg langsam die Dämmerung hereinbricht.

Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt – hungrig oder durstig muss niemand nach Hause gehen!

Du willst selbst verkaufen?

Egal ob Kellerfund, ausgemisteter Kleiderschrank oder Omas altes Porzellan: Macht Platz in euren Häusern und bringt eure Schätze unter die Leute!

Kommt vorbei, bringt eure Freunde und Familie mit und lasst uns gemeinsam einen unvergesslichen Sommerabend am Fuße des Petersbergs verbringen.