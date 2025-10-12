1. Matinee: AeroSoul - Bläser von eins bis sechs

Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Helga Warner-Buhlmann, Gioacchino Rossini, Paul Taffanel und Leoš Janáček.

In unterschiedlichen Formationen präsentieren sich einige unsere Bläserinnen und Bläser an diesem Vormittag. Alles sechs sind beteiligt in einem Werk, das sich der mährische Komponist Leoš Janáček zum 70. Geburtstag komponierte. Es trägt ausgerechnet den Titel Mladi („Jugend“): Wenn da nicht eine gute Portion Melancholie im Spiel war! Tatsächlich sind in mindestens zwei der Sätze musikalische Jugenderinnerungen verarbeitet…