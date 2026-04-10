1. Matinee: Klänge der Heimat - Bulgarien

Unsere Geigerin Dessislava Stoyanova stammt aus Bulgarien.

Ihr ist der Volkstanz ihres Landsmanns Pancho Vladigerov (1899-1978) ein besonderes Anliegen. Der Komponist wirkte als junger Mann lange Zeit in Berlin, wo er am Deutschen Theater die Bühnenmusik zu etlichen Theaterstücken komponierte. Für eine Professur kehrte er dann nach Bulgarien zurück. Er zählt bis heute zu den bedeutendsten bulgarischen Komponisten: Die Musikakademie in Sofia trägt seinen Namen.