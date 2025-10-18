Mehrere Tausend Plastikbälle rollen Richtung Tal – das ist zusammengefasst das »1. Mosbacher Bällerennen« bei der Johannes-Diakonie. Die Bälle müssen Schikanen und Hindernisse überwinden, bis sie im Ziel ankommen. Die nummerierten Bälle, die zuerst das Ziel erreichen, gewinnen einen Preis. Für jeden Ball im Rennen wird zuvor ein nummeriertes Los ausgegeben. Es gibt attraktive Sachpreisen. Schirmherr beim »1. Mosbacher Bällerennen« wird der mehrfache Welt- und Europameister sowie Paralympics-Silbermedaillengewinner im Speerwerfen, Mathias Mester, sein. Der Erlös aus dem Losverkauf kommt dem Schulkindergarten »Die Kleckse« der Johannes-Diakonie in Mosbach zugute. Das »1. Mosbacher Bällerennen« findet im Rahmen der Veranstaltung »Deine Chance 2025 – erlebe die (Job-)Vielfalt der Johannes-Diakonie« statt.