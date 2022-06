1. Neckarweihinger Ortsflohmarkt

Der Flohmarkt ist die ideale Gelegenheit, Gebrauchtwaren eine neue Heimat zu schenken und ihnen frisches Leben einzuhauchen.

Für kleine Detektive bietet eine Flohmarkt-Rallye einen spannenden Zeitvertreib. Wer an den Ständen die Buchstaben für das Lösungswort gefunden hat, kann dieses gegen eine kleine Belohnung am Rathausplatz Neckarweihingen eintauschen.

Ein Lageplan mit allen Ständen und Infos zur Rallye finden sich auf unserem Flohmarkt-Flyer. Der Flyer wird jedem Haushalt in Neckarweihingen in den nächsten Wochen zugehen. Wer aufgrund einer Kennzeichnung (Keine Werbung) am Briefkasten keinen Flyer erhält, kann sich diesen an den Flyerstationen bei Dieters Eiscafé oder bei Edeka Härdter abholen.

Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Tag mit tollen Begegnungen und vielen Schnäppchen-Glücksgefühlen.