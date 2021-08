1. Obstpreßtag

Streuobstbesitzer aufgepasst! Nach dem Erfolg der bisher geführten Obstpresstage kommt die mobile Obstpresse wieder auf den städtischen Bauhof (Hoftalstraße). Sie haben die Möglichkeit, eigene Äpfel verarbeiten und den Saft in luftdichte Bag-in-Box Behälter abfüllen zu lassen. Aus 150 kg Äpfeln erhält man je nach Sorte rund 100 Liter Saft.

Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen unter www.ogv-grossbottwar.de und in der örtlichen Presse.

Bitte bringen Sie das Obst in handelsüblichen Säcken oder kleinen Kisten, die nicht über 30 kg wiegen sollten, da das Obst von Ihnen in die Anlage geschüttet werden muss. In keinem Fall lose im Hänger anliefern, da es zu lange dauern würde, um die Äpfel in die Auffangwanne zu leeren.

Die Mindestmenge an Äpfeln/Birnen beträgt 50 kg. Da wir möglichst vielen Streuobstbesitzern die Teilnahme ermöglichen wollen, soll die zu verarbeitende Obstmenge 400 kg nicht überschreiten. Bei größeren Obstmengen oder anderem Terminwunsch fragen Sie bitte bei den benachbarten Mostereien nach, die inzwischen ebenfalls den Saft aus dem eigenen Obst in Bag-in-Box-Behälter abfüllen.

Und so läuft die Saftherstellung ab:

Die reifen Äpfel werden gewaschen, gemahlen und gepresst. Anschließend wird der Saft auf 78°C erhitzt, gekühlt und ohne Zusätze in die 5 l Saftbox gefüllt, die einen lebensmittelechten Innenbeutel mit Zapfhahn enthält. Dieser lässt keine Luft in den Beutel und sorgt für eine lange Haltbarkeit des Saftes. Der naturtrübe Saft ist in den Boxen ungeöffnet ca. 1 ½ Jahre, nach Anbruch ungekühlt noch 2-3 Monate haltbar.

Auf Wunsch wird das mitgebrachte Obst auch nur gepresst und der Saft unerhitzt in mitgebrachte, offene Kanister oder Fässer gefüllt. Der frische Saft kann so weiter zu Most vergoren werden.

Die Apfelsaftaktionen finden überall großen Anklang. Wir freuen uns, wenn von unserem Angebot zahlreich Gebrauch gemacht wird. Bei evtl. Fragen wenden Sie sich gerne an Willi Knorr, Nelkenstraße 37, Telefon 07148-6118 (Email: williknorr@t-online.de).