1. Perspektivenkonzert "Duos für Violine & Kontrabass"

Duos für Violine & Kontrabass von Krzysztof Pende-Recki, Erik-Sven Tüür und Wolfgang Rihm.

Katharina Schmitzer absolvierte ihr Bachelorstudium an der HfM Nürnberg bei Reto Kuppel. Aktuell studiert sie im Master bei Sophia Jaffé an der HfMDK Frankfurt. Orchestererfahrung sammelte sie im Gustav Mahler-Jugendorchester und als Akademistin des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters. Seit der Spielzeit 2021/22 ist sie Mitglied der 2. Violinen in der Badischen Staatskapelle Karlsruhe.

Benedikt Büscher, geboren 1992 in München, ist seit 2019 stellvertretender Solobassist im Staatsorchester Stuttgart. Als Jungstudent war er bei Matthias Weber in München bzw. Stuttgart und wirkte im Bayerischen Landesjugendorchester mit. Nach dem Abitur nahm Benedikt Büscher sein Studium bei Dorin Marc in Nürnberg auf. Auf den Bachelorabschluss dort folgte 2015 sein erstes festes Engagement beim Württembergischen Kammerorchester Heilbronn. Parallel dazu absolvierte er ein Masterstudium in Nürnberg. Aushilfen führen ihn unter anderem ins Bayerische Staatsorchester und ins Frankfurter Opern- und Museumsorchester.