1. Rosenberger Darts-Turnier für Amateure und Hobbyspieler

Nervenkitzel, spannende Spiele und einen unterhaltsamen Darts-Abend erwartet euch am Samstag, 23. März, beim ersten Rosenberger Steel-Darts-Turnier. Unterstützung kommt vom SV Adelsheim e.V., den Dart-Monkeys.

FAQ:

Dorfgemeinschaftshaus Hirschlanden, Beginn: 16:00 Uhr; Einlass 15:30 Uhr

Gespielt wird im Doppel K.O. System. Somit haben die Verlierer nochmals die Chance, weiter zu kommen. 501 Single Out Best of 3 Legs bis zum Viertelfinale. Ab da 501 Double Out, Best of 5 Legs. Das Finale wird 501 Double Out, Best of 7 Legs gespielt.

100 % Ausschüttung der Startgebühr, Pokale für die ersten 3 Plätze.

Sonderwertungen für die beste Dame und jeden 180er Score.