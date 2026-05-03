1. Rudi-Dietz-Wettbewerb 2026

Der Rudi-Dietz-Wettbewerb versteht sich als Bühne für alle, die Freude daran haben, einen musikalischen Beitrag zu erarbeiten und vorzutragen. In diesem Jahr handelt es sich um einen Solo-Wettbewerb.

Im Zentrum steht das eigene Instrument als Ausdruck der persönlichen musikalischen Stimme. Darüber hinaus geht es jedoch auch um den X-Faktor – eine originelle Idee oder/und eine besondere Präsentation/Interpretation.

Der Wettbewerb findet am Freitag, den 12. Juni 2026, ab voraussichtlich 14 Uhr im Erhard-Eppler-Saal der Musikschule statt. Der genaue Zeitplan richtet sich nach der Zahl der Anmeldungen und wird den Teilnehmenden rechtzeitig zugeschickt.

Die Livepräsentationen sind öffentlich. Wir freuen uns über Publikum. Die Bewerbung obliegt einer Jury, die sich aus Lehrenden der Musikschule zusammensetzt.