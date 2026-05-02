1. Schwäbischer Zeitung Halbmarathon

Der Halbmarathon in Sigmaringen startet und endet auf dem Marktplatz am historischen Rathaus.

Ergänzt wird er durch Staffel-, 7-km- sowie Kinder- und Bambiniläufe und sorgt somit für einen abwechslungsreichen Lauftag in der Innenstadt.

Der Halbmarathon der Schwäbischen Zeitung erweitert in Sigmaringen den regionalen Laufkalender um eine weitere Veranstaltung. Organisiert wird der Lauf vom bewährten Team des Silvesterlaufs der LG Winterlingen unter der Leitung von Alexander Paschke und Peter Rigöl. Start und Ziel aller Wettbewerbe befinden sich auf dem Marktplatz vor dem historischen Rathaus und bilden den zentralen Treffpunkt der Veranstaltung.

Im Mittelpunkt steht der Halbmarathon über 21,1 Kilometer. Ergänzend dazu wird ein Halbmarathon-Staffellauf angeboten, bei dem sich drei Läuferinnen oder Läufer die Strecke in Abschnitte von jeweils sieben Kilometern teilen. Zusätzlich gibt es einen 7-Kilometer-Lauf, der eine kompaktere Alternative zur langen Distanz bietet.

Auch für den Nachwuchs sind eigene Wettbewerbe vorgesehen. Die Kids Runs für die Altersklassen U14, U12, U10 und U8 führen jeweils über eine Strecke von rund 1.500 Metern. Der Bambini-Lauf über 320 Meter, richtet sich an die jüngsten Teilnehmenden und ermöglicht einen ersten, ungezwungenen Einstieg in das Laufgeschehen.

Die Strecken verlaufen durch das Stadtgebiet von Sigmaringen und verbinden sportliche Anforderungen mit einem abwechslungsreichen Umfeld. Mit den verschiedenen Distanzen, dem Staffelangebot und den Kinderläufen entsteht ein Laufevent, das sowohl sportlich ambitionierte Teilnehmende, als auch Familien und Laufinteressierte anspricht und sich gut in das Stadtleben einfügt.