Die Hochschule Ansbach veranstaltet den 1. Science Slam in Ansbach.

Getreu dem Motto „Wissenschaft hautnah“ treten in diesem spannenden Format Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegeneinander an, um ihre Forschungsthemen in kurzen, unterhaltsamen Präsentationen vorzustellen. Jede Slammerin und jeder Slammer hat zehn Minuten Zeit, um ihr bzw. sein Thema anschaulich und verständlich zu präsentieren – ganz ohne Fachjargon und mit viel Kreativität! Am Ende des Abends entscheidet das Publikum, wer den Titel des besten Slammers oder der besten Slammerin mit nach Hause nehmen darf! Ob Wissenschaftsfan, neugieriger Laie oder einfach auf der Suche nach einer unterhaltsamen Abendgestaltung – der Science Slam bietet für jeden etwas. Lassen Sie sich inspirieren, lernen Sie etwas Neues und genießen Sie einen Abend voller spannender Entdeckungen. Erleben Sie Wissenschaft auf eine ganz neue Art und Weise beim 1. Science Slam der Hochschule Ansbach! Moderiert wird der Science Slam von Michael Jakob, preisgekrönter Poetry Slammer und Gründer des Ansbacher Poetry Slams.