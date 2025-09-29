1. Sinfoniekonzert

In "Affettuoso" erinnert sich Eric Tanguy, französischer Starkomponist und Rom-Preisträger voller Zuneigung an sein großes Vorbild, den Komponisten Henri Dutilleux.

Der im georgischen Tiflis geborene Armenier Aram Chatschaturian brachte die Folklore des Kaukasus auf die Opern- und Konzertbühnen. Sein Violinkonzert hat einen ganz persönlichen Hintergrund: „Ich komponierte diese Musik wie auf einer Woge des Glücks und der Freude – ich wartete auf die Geburt meines Sohnes. Und dieses Gefühl der Beflügelung, der Lebensfreude ging in die Musik des Violinkonzertes über.“

Nikolai Rimski-Korsakow ließ sich für seine Scheherazade von einzelnen, nicht miteinander verbundenen Episoden und Bildern aus der Märchensammlung Tausendundeine Nacht inspirieren.