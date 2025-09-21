1 Stadt, 3 Events: 27. Leo-Motor Classic

Nach erfolgreichen Veranstaltungs-Wochenenden in den vergangenen Jahren machen die Leonberger Werbegemeinschaften „Wir sind Eltingen“ „Leo-Center“ und „Faszination Altstadt“ in Zusammenarbeit mit dem städtischen Citymanagement wieder gemeinsame Sache.

Und so heißt es am 19., 20. und 21. September wieder: 1 Stadt, 3 Events!

Oldtimertreffen auf dem Marktplatz

Am Sonntag, 21. September, veranstaltet die Werbegemeinschaft der Leonberger Altstadt die „Leo-Motor Classic“, das Oldtimertreffen auf dem Leonberger Marktplatz. Um 10 Uhr treffen sich die Teilnehmenden, um 11 Uhr werden die Fahrzeuge vorgestellt und die Ausfahrt startet. Sind die Autos zurück auf dem Marktplatz, findet dort um 16 Uhr die Siegerehrung statt. Dabei werden PKW und Motorräder separat gewertet. Außerdem ist ein „Haute-Couture-Sonderpreis“ ausgelobt. Originelle und originalgetreue Bekleidung wird prämiert. Die Oldtimer können nochmals bestaunt werden. Musikalisch begleitet wird das Event als Walk Act an verschiedenen Orten auf und um den Marktplatz von „The Hot Jazz Rewinders“ mit ihrem lässigen Swing-Beat, der die Zuhörer auf eine beschwingte Reise in die gute alte Zeit mitnimmt.

Verkaufsoffener Sonntag nur in der Altstadt

Die Geschäfte in der Leonberger Altstadt öffnen am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und laden zum Bummeln, Genießen und Einkaufen ein. Freuen Sie sich auf besondere Angebote und Aktionen in den Fachgeschäften der „Werbegemeinschaft Altstadt Leonberg e.V.“ und genießen einen tollen Sonntag inmitten der herrlichen Atmosphäre des historischen Stadtkerns. Die Gastronomen der Altstadt kümmern sich ums leibliche Wohl.

Kirchplatzfest rund um die Stadtkirche

Seit 1997 fester Bestandteil ist das Kirchplatzfest bei und in der Stadtkirche mit festlichem Gottesdienst um 10 Uhr. Anschließend können sich Gäste bei Musik, Kinderprogramm des CVJM, Speis und Trank auf dem Kirchplatz vergnügen. Um 15 Uhr startet das Abschlusskonzert in der Stadtkirche.