1 Stadt, 3 Events: "Die Mall groovt!"

Nach erfolgreichen Veranstaltungs-Wochenenden in den vergangenen Jahren machen die Leonberger Werbegemeinschaften „Wir sind Eltingen“ „Leo-Center“ und „Faszination Altstadt“ in Zusammenarbeit mit dem städtischen Citymanagement wieder gemeinsame Sache.

Und so heißt es am 18., 19. und 20. September wieder: 1 Stadt, 3 Events!

Am Samstag, 19.September 2026, werden zwei DJ´s auf 2 Floors im Rahmen des großen Stadtevents „1 Stadt 3 Events“ live auf der Bühne im LEO-Center auftreten. Von 11 bis 18 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein mitreißendes Musikprogramm voller Leidenschaft, Authentizität und außergewöhnlicher Klänge.

Der Auftritt im LEO-Center ist eines von drei Highlights, die Leonberg im Rahmen des Stadt-Events bietet.