1 Stadt, 3 Events: "Die Mall rockt!"

Nach erfolgreichen Veranstaltungs-Wochenenden in den vergangenen Jahren machen die Leonberger Werbegemeinschaften „Wir sind Eltingen“ „Leo-Center“ und „Faszination Altstadt“ in Zusammenarbeit mit dem städtischen Citymanagement wieder gemeinsame Sache.

Und so heißt es am 19., 20. und 21. September wieder: 1 Stadt, 3 Events!

Am Samstag, den 20.September 2025, wird das beliebte Musikduo STADTKIND im Rahmen des großen Stadtevents „1 Stadt 3 Events“ live auf der Bühne im LEO-Center auftreten. Von 11.00 – 18.00 Uhr erwartet die Besucher*innen ein mitreißendes Musikprogramm voller Leidenschaft, Authentizität und außergewöhnlicher Klänge. Das Duo Stadtkind, bestehend aus Sänger und Gitarrist Laurin sowie Schlagzeuger Percussionist und Zweitsänger Jonathan, begeistert seit seiner Gründung 2014 mit einem unverwechselbaren Sound zwischen Singer-Songwriter, Modern Country, Brit-Pop und mehr.

Mit minimalistischen Instrumenteneinsatz und kreativen Songinterpretationen schaffen die beiden Musiker eine intensive Atmosphäre, die ihr Publikum regelmäßig in ihren Bann zieht.

Der Auftritt im LEO-Center ist eines von drei Highlights, die Leonberg im Rahmen des Stadt-Events bietet. Besucher dürfen sich auf ein musikalisches Erlebnis freuen, das sowohl intime Momente als auch mitreißende Höhepunkte bereithält – und das mitten im Herzen der Stadt Leonberg.