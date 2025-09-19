1 Stadt, 3 Events: "End of Summer"-Party in Eltingen

Nach erfolgreichen Veranstaltungs-Wochenenden in den vergangenen Jahren machen die Leonberger Werbegemeinschaften „Wir sind Eltingen“ „Leo-Center“ und „Faszination Altstadt“ in Zusammenarbeit mit dem städtischen Citymanagement wieder gemeinsame Sache.

Und so heißt es am 19., 20. und 21. September wieder: 1 Stadt, 3 Events!

Zum Abschluss des Sommers lädt die Werbegemeinschaft „Wir sind Eltingen“ herzlich zur exklusiven „End of Summer“-Party“ ein. Erleben Sie einen unterhaltsamen Abend mit talentierten Musikern, erfrischenden Cocktails und besonderen Aktionen in den teilnehmenden Geschäften. Die „„End of Summer“-Party ist die ideale Gelegenheit, um den Sommer in vollen Zügen zu genießen, bevor der Herbst Einzug hält. Schnappen Sie sich Ihre Freunde, stoßen auf den Sommer an und genießen einen Abend voller Unterhaltung und guter Laune. Die teilnehmenden Eltinger Geschäfte Schaal Bad & Design, Bäckerei und Konditorei Marquart, Wibbel Bekleidungshaus Schmidt, Raumausstattung Steiner freuen sich darauf, gemeinsam mit Ihnen den Sommer ausklingen zu lassen!

Schaal Bad & Design

2025 steht bei Schaal Bad & Design in der Brenner-straße ganz im Zeichen des 125-Jahr-Jubiläums. Der traditionsreiche Handwerksbetrieb lädt Sie herzlich zum Mitfeiern ein. Holen Sie sich bei einem coolen Drink faszinierende Inspirationen in der modernen Badausstellung, informieren sich über die neuesten Trends aus den Bereichen Badrenovierung, Heizungsanlagen, Blechbearbeitung und Elektroinstallation sowie zum Dach-Check und sichern sich tolle Jubiläumsangebote.

Bäckerei und Konditorei Marquart

Alles neu macht der … September! Wir haben für Sie in der Carl-Schmincke-Straße umgebaut – feiern Sie mit uns die Neueröffnung unserer Bäckerei mit modernem Cafébereich zum Wohlfühlen und Genießen. Neben toller Musik erwarten Sie wie gewohnt erfrischende Cocktails, herzhafte und süße Lecke-reien sowie natürlich unsere beliebte traditionelle Spezialität, der Eltinger Zwiebelkuchen.

Wibbel Bekleidungshaus Schmidt

Brand No.17 bringt wieder die Cocktail-APE in die Bismarckstraße – eine mobile Bar, die Ihre Geschmacksnerven mit fantastischen Gin-Kreationen verwöhnt. Für passende musikalische Sommer-Vibes sorgt Laurin Röckle von „Stadtkind“. Und das ist noch nicht alles: Das komplette Sommerlager mit 50% Rabatt.

Raumausstattung Steiner

Herzlich willkommen an der Gute-Laune-Bar im Hof von Raumausstattung Steiner in der Carl-Schmincke-Straße - mit verschiedenen Cocktails und cooler Live-Musik. Natürlich zeigen wir Ihnen bei der langen Einkaufsnacht auch die neuesten Bodenbeläge, Gardinen und Sonnenschutzanlagen. Auf Plissees erhalten Sie einen Sonderrabatt von 10%.