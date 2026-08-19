1 Stadt, 3 Events: "End of Summer"-Party in Eltingen

Einkaufsnacht „End of Summer“ in Eltingen

Nach erfolgreichen Veranstaltungs-Wochenenden in den vergangenen Jahren machen die Leonberger Werbegemeinschaften „Wir sind Eltingen“ „Leo-Center“ und „Faszination Altstadt“ in Zusammenarbeit mit dem städtischen Citymanagement wieder gemeinsame Sache.

Und so heißt es am 18., 19. und 20. September wieder: 1 Stadt, 3 Events!

Zum Abschluss des Sommers lädt die Werbegemeinschaft „Wir sind Eltingen“ herzlich zur exklusiven „End of Summer“-Party“ ein. Erleben Sie einen unterhaltsamen Abend mit talentierten Musikern, erfrischenden Cocktails und besonderen Aktionen in den teilnehmenden Geschäften. Die „„End of Summer“-Party ist die ideale Gelegenheit, um den Sommer in vollen Zügen zu genießen, bevor der Herbst Einzug hält. Schnappen Sie sich Ihre Freunde, stoßen auf den Sommer an und genießen einen Abend voller Unterhaltung und guter Laune. Die teilnehmenden Eltinger Geschäfte Schaal Bad & Design, Bäckerei und Konditorei Marquart, Wibbel Bekleidungshaus Schmidt, Raumausstattung Steiner freuen sich darauf, gemeinsam mit Ihnen den Sommer ausklingen zu lassen!