1. Swim-Night

Einen Monat vor dem VR Bank Triathlon Heilbronn powered by Audi bringen Veranstalter und der Triathlonverein Neckarsulm Interessierte ins Wasser.

Am Mittwoch, den 15. Mai, findet im Sportbad AQUAtoll Neckarsulm ab 17:45 Uhr erstmals im Vorfeld des Heilbronner Triathlon-Highlights die Swim-Night statt, in deren Verlauf erfahrene Sportlerinnen und Sportler sowie Neulinge ihr Wissen rund um die erste Teildisziplin des Ausdauerdreikampfs als auch ihre Leistungsfähigkeit beim Schwimmen verbessern können.Nach einem ersten Kennenlernen steht zunächst eine Theorieeinheit auf dem Programm, in der die versierten Vereinstrainerinnen und –trainer der NSU Tipps und Tricks zur Kraultechnik und zum Freiwasserschwimmen weitergeben. Empfehlungen und Hinweise zum richtigen Schwimmverhalten im Wettkampf werden ebenfalls nicht fehlen.Danach geht es darum, auf den speziell für die Swim-Night zur Verfügung stehenden Bahnen das vermittelte Wissen unter den wachsamen Augen der Coaches in die Tat umzusetzen.

Teilnahme/Anmeldung

Die Teilnahme an der Swim-Night ist kostenlos – allerdings auf 40 Personen beschränkt. Voraussetzung ist eine persönliche Online-Anmeldung. Die für die Swim-Night angemeldeten Personen bekommen rechtzeitig per E-Mail eine Teilnahmebestätigung inklusive der notwendigen Informationen zugesendet.

Zeitplan

· ab 17:45 Uhr Begrüßung/ Welcome

· 18:00 - 19:00 Uhr Theorie (Vereinstrainer NSU)

Allgemeine Schwimm-Tipps

Tipps fürs Freiwasserschwimmen

· 19:00 - 19:30 Uhr Aufwärmprogramm

· 19:30 - 21:00 Uhr Offizielle Wasserzeit

Das Training wird an die unterschiedlichen Leistungsniveaus der Teilnehmenden angepasst

All diejenigen, denen es jetzt schon in den Fingern kribbelt oder erst nach der Swim-Night, können sich weiterhin online für den am Sonntag, den 16. Juni 2024, stattfindenden VR Bank Triathlon Heilbronn powered by Audi anmelden. Auch dieses Jahr besteht wieder die Möglichkeit, die abwechslungsreiche Strecke mit Schwimmen im Neckar, Radfahren durch das Zabergäu und Zieleinlauf auf dem Marktplatz auf der Sprint-, Kurz- oder Mitteldistanz zu erleben. Alle Distanzen können alleine oder als Teil einer Staffel absolviert werden.