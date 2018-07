Ein Triathlon mitten in Tübingen: Geschwommen wird im Neckar, mit dem Fahrrad geht es durch den Schönbuch, und zum Schluss gibt es noch einen Lauf in der Tübinger Innenstadt. Der nächste Mey Generalbau Triathlon ist am Sonntag, 5. August 2018. Als Abschluss gehen die Profis im Rahmen der 1. Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga an den Start.

