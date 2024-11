2. Weihnachtskonzert des Rothenburger Stadt- und Jugendblasorchesters

Musik zwischen den Jahren.

Die Weihnachtskonzerte des Rothenburger Stadt- und Jugendblasorchesters in den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester stellen seit Jahren nicht nur ein musikalisches sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis dar, was die stets gut gefüllte Reichsstadthalle belegt.

Das Orchester wird auch in diesem Jahr unter der Leitung seines Dirigenten Jan-Peter Scheurer wieder ein anspruchsvolles Programm erarbeiten, das die gesamte Spannweite der symphonischen Blasmusik von der Klassik bis zur Moderne repräsentieren wird.

Als besonderer Gast wird Carmen Underwater ein Musikstück für Blasorchester und Sologesang zum besten geben.

Die Konzerte finden am 27. und 28. Dezember 2024, um 20 Uhr. in der Reichsstadthalle statt. Karten zu 10 und 12 Euro sind im Vorverkauf erhältlich im RTS ab dem 02.12.2024 und an der Abendkasse.