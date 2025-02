1. Leonberger Comedy-Event!

mit Helge Thun, OROPAX,

Tobias Gnacke und Hans Herrmann Thielke

Mixed-Shows gibt es mittlerweile viele – aber es gibt nur ein Leonberger Comedy-Event.

Wir stellen die Mixed Show selbst zusammen und freuen uns auf unsere Gäste.

Die Moderation übernimmt kein anderer als der attraktive, smarte Kieler HELGE THUN.

Er ist der Wortspieler mit Reimvorteil! Der Trickser mit dem Weltniveau! Das Impro-Ass mit dem direkten Draht! Er ist schlicht die Ideale Moderatoren-Besetzung für diese Show und präsentiert gleich mal das weiß gebräunte und Fisch rasierte, vieräugige Brüderpaar OROPAX, die speziell für das Leonberger Publikum einen einmaligen Pointen-Beschuss kreiert haben. Die Stadtgeschichte wird anschließend neu geschrieben und das Mittelalter erlebt eine Renaissance. Mit herrlichen Spontaneinlagen und sonnigen Scherzen wird die Stadthalle zur Lach-Oase. Einer der beiden Freiburger Brüder ist übrigens doof und nur der andere weiß, welcher dies ist.

Parodie, bauchreden, Quatsch und jede Menge Musik? Das sind die Synonyme für TOBIAS GNACKE.

Er parodiert Prominente, fiktive Charaktere, quatscht aus dem Bauch mit Klappmaulpuppen und erzählt mit einem Augenzwinkern aus seinem Leben als Mann und Vater.

Wir leben heute in schwierigen Zeiten! Menschen haben mehr Fragen als Antworten, und vielen fällt es schwer den Kopf über Wasser und dabei die Füße auf dem Boden zu behalten. HANS HERMANN THIELKE, der Postbeamte mit Leidenschaft, will den Menschen helfen ! Und er weiß wie`s geht! Er gibt Antworten auf Fragen, die niemals gestellt wurden. Darüber hinaus ist er ein echter Tausendsassa! Er singt, tanzt, jongliert, erzählt Knaller-Witze, die Ihnen die Tränen in die Augen treiben!