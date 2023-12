1. Jahresfeier des SC Michelbach/Wald 2024

Unter dem diesjährigen Titel „Wüste, Wurst und Wunderlampe – Ein Auswanderer sucht sein Glück“ findet am Samstag, den 13.01.2024 die Premiere in der Sporthalle in Michelbach am Wald statt.

Wir können uns schon heute auf ein abendfüllendes Programm freuen, wenn der Vergnügungsausschuss des SCM die Zuschauer mit auf eine Reise in den magischen Orient nimmt. Doch auch wenn der Schauplatz dieses Mal weiter weg ist - Lokalkolorit, Humor und Mundart kommen auch dieses Jahr nicht zu kurz.

Einlass um 18:00 Uhr

Beginn um 19:00 Uhr

Kartenvorverkauf im Vereinsraum der Sporthalle Michelbach:

Mi., 27.12.2023 17:00 – 18:00 Uhr

Mi., 03.01.2024 17:30 – 18:00 Uhr

Di., 09.01.2024 17:30 – 18:00 Uhr