Samstag 30.11.2019 ab 15.00 Uhr

Die 1. Bundesliga Luftpistole zu Gast in Waldenburg

Auch in diesem Jahr kann die SGi Waldenburg an diesem Wochenende wieder hochkarätige Mannschaften der 1. Bundesliga Luftpistole in der Mehrzweckhalle in Waldenburg willkommen heißen.

Bei spannenden Wettkämpfen wird um die beliebten Punkte in der Liga gekämpft.

An den Schießstand gehen national und international erfolgreiche Schützen. Es stehen neben den besten Schützen Deutschlands Deutsche Meister, Europameister, Weltcupgewinner und -sieger sowie Olympiateilnehmer am Schießstand.

Am Samstag finden die ersten drei Begegnungen um 15.00 Uhr, 16.30 Uhr und 18.00 Uhr statt.

Die SGi Waldenburg wird, als Gastgeber um 18.00 Uhr um die wertvollen Punkte kämpfen.

Der Eintritt ist frei.

Für Besucher und Athleten ist ausreichend für Verpflegung gesorgt.

Sonntag 01.12.2019 ab 10.00 Uhr

Die 1. Bundesliga Luftpistole zu Gast in Waldenburg

Am Sonntag die drei Begegnungen um 10.00 Uhr, 11.30 Uhr und 13.00 Uhr statt.

Die SGi Waldenburg wird, als Gastgeber um 13.00 Uhr, die abschließende Begegnung des Wochenendes gestalten.

