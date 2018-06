Am 1. Juli 1895, einen Tag vor seinem 18. Geburtstag, erlebte Hermann Hesse in Calw einen Wettersturm,der große Zerstörungen in der Stadt anrichtete.

In seiner später geschriebenen Erzählung „Der Zyklon“ verknüpft er den Wettersturm mit einem Liebessturm, der gleichzeitig über den Erzähler hereinbricht. Die Schauplätze sind dabei so genau beschrieben, dass sie sich auf einem Spaziergang mit Lesung nachvollziehen lassen.