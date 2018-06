Musikalisch umrahmte Lesung aus Hermann Hesses Erzählungen.

Als Hermann Hesse 1894 auf die Idee kam, ein Mechanikerpraktikum in der Calwer Turmuhrenwerkstatt Perrot zu machen, befand er sich in einer nicht einfachen Lebenssituation: Nach seiner turbulenten Schulzeit saß er wieder in Calw im Elternhaus und träumte von einer Auswanderung nach Brasilien, was ihm die Eltern aber nicht erlaubten. Da rettete er sich durch einen

überraschenden Schachzug ...