10. African Picnic Festival

Mthunzi Fesi aus Südafrika organisiert nun zum 10. Mal das diesjährige African Picnic Festival! Unterstützend fungiert der Haller Verein für nachhaltige Entwicklung SDGs e.V.

Es ist ein Kulturfest mit Musik Liveshows, Documentary Screenings, Kunstausstellungen, Kulinarischem Street Food, Bildungsangeboten und Streetmarket, quer aus dem afrikanischen Kontinent.

PROGRAMM (Änderungen vorbehalten, aktuelle Infos unter https://africanpicnic-festival.com/ )

FREITAG

18:30 - 20:00 Music and Food

20:00 - 21:00 LwaSun

Geboren in den pulsierenden Musiklandschaften Südafrikas, entwickelte sich Lwasun zu einer Visionärin im Bereich der psychedelischen House-Synthese. Aufgewachsen in einem Haushalt, der von der Jazztradition durchdrungen war, legte sie schon früh den Grundstein für ihre klangliche Reise in die Welt der House- und Soulmusik.

22:00 - 23:30 Babl’Bluz

Bab L‘ Bluz (wörtlich „Das Tor zum Blues“) ist eine französisch-marokkanische Psychedelic-Rock-Band, die 2018 in Marrakesch das Licht der Welt erblickte. Von Gnawa- und Hassani-Traditionen inspiriert, verbindet Bab L‘ Bluz Rock und zeitgenössische Musik mit marokkanischer Volksmusik.

SAMSTAG

18:30 - 20:00 Lutho und Olli

Lutho ist ein talentierter Musiker, der die Welt mit seinem einzigartigen Können an den Steel Pans verzaubert. Diese handgefertigten Trommeln, die aus Ölfässern hergestellt werden, sind sein Instrument der Wahl und verleihen seiner Musik einen unverwechselbaren Afrikanischen Flair.

20:00 - 21:00 Linric Toto

Sängerin und Songschreiberin aus Südafrikas Ostkap.

22:00 - 23:00 Morena Leraba

Morena Leraba ist ein charismatischer Künstler aus Lesotho. Seine Musik ist eine faszinierende Mischung aus traditioneller Basotho-Musik, modernem Hip-Hop und elektronischen Klängen, die eine einzigartige Klanglandschaft schaffen, die man kaum irgendwo anders findet.

SONNTAG

Open Stage, Workshops, Musik, Tanz, Brettspiele, Facepainting und ein Kochkurs.