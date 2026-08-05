10. Betzinger Sichelhenke

Mit Ökumenischem Gottesdienst, Oldtimer-Schleppertreffen, Auftritten der Volkstanzgruppe, historischen Vorführungen und Musik der Seniorenkapelle. Für das leibliche Wohl ist gesorgt!

Traditionell wurde auf den Bauernhöfen gefeiert, wenn das letzte Getreidefeld abgeerntet war. Die Bauernfamilie und Erntehelfer schnitten das Korn mit Sicheln. In manchen Gegenden wurde die Sichel nach der Ernte abgelegt - und eine Sichellege gefeiert; andernorts schlugen sie die Sichel in einen Balken - dort hieß das Fest Sichelhenke.

In Betzingen feiert der Schwäbische Albverein seit Jahren im September die Sichelhenke. Dazu trifft man sich bei und um die Zehntscheuer und im Museumsgarten - schon zum 10. Mal. In diesem Jahr beginnt das Fest mit einem Ökumenischen Gottesdienst, gestaltet durch Pastor Christoph Klaiber und Pfarrer Uwe Altenmüller. Beginn 10 Uhr. Für die Musik sorgt die Seniorenkapelle des Musikvereins.

Fester Bestandteil sind die Oldtimer-Schlepper und Veteranen der Land- und Forstwirtschaft. Wer selbst einen Bulldog oder Oldtimer hat bringt ihn am besten gleich mit!