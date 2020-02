10. Bundesweiter Tag der Archive in Ludwigsburg

Unter dem für 2020 gewählten Motto "Kommunikation. Von der Depesche bis zum Tweet" zum Tag der Archive wird das Stadtarchiv (Mathildenstraße 21) ebenso wie das Staatsarchiv (Arsenalplatz 3) am Samstag, dem 7. März 2020, für Interessierte in Lesesaal und Magazinbereich Themenführungen offerieren.

Die Veranstaltungen finden zu unterschiedlichen Zeiten an den zwei Standorten der Archive statt.

Das Stadtarchiv Ludwigsburg bietet zwei Magazinführungen mit Archivalienschau zum Thema "Kommunikation" an. Jeweils um 10.00 h und um 13.00 h können Besucher/innen an dem betreffenden Samstag Einblicke in ausgewählte Archivalien nehmen und sich Eindrücke der facettenreichen Kommunikationswege in Ludwigsburg und zwischen den Ludwigsburgern verschaffen. Unter anderem wird eine schwäbische Friedenspfeife gezeigt, bekanntlich sind Rauchzeichen auch eine historisch belegte Mitteilungsform.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Beachten Sie bitte die angegebenen Führungszeiten.