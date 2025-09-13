10. Community Drum Circle in Münsingen

Lust auf Trommeln? Rhythmus pur - Wir bringen Menschen zusammen!

Dieser Drum Circle ist eine herzliche Einladung, dich mit Neugierde und Experimentierfreude auf eine neue Erfahrung einzulassen und mit uns den 10. Drum Circle zu feiern! 2015 - 2025.

Auf spielerische Art und Weise improvisieren wir mit unterschiedlichen Trommeln und Perkussions-instrumenten, lassen uns dabei von unserer Intuition leiten und kreieren gemeinsam ein Percussion-Ensemble.

Angeleitet wird der Drum Circle von Ricarda Raabe aus Berlin und Fortbildungsteilnehmer der Akademie Musikpädagogik. Das Angebot richtet sich sowohl an Einsteigerinnen, Anfänger als auch Rhythmuserfahrene!

Instrumente stehen für dich bereit, eigene Instrumente sind herzlich Willkommen. Lass dich überraschen. Wir freuen uns.