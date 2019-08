10. Engstlatter Mostbesen

Der Musikverein Engstlatt veranstaltet auch in diesem Jahr wieder seinen beliebten Mostbesen - inzwischen in der 10. Auflage. Aus kleinen Anfängen heraus hat sich das Fest zu einem regionalen Treff für Mostliebhaber entwickelt. Der Verein sammelte auch letztes Jahr wieder viele Tonnen Obst auf den örtlichen Streuobstwiesen, um dies zusammen mit der Jugendkapelle zu leckerem Saft, Most und auch Secco verarbeiten zu lassen.

Der Musikverein Engstlatt e. V. freut sich auf Ihren Besuch im Bauhof beim Rathaus.