10. Gaildorf kauft vor Ort

Am 19. und 20. September 2026 öffnen die Türen der Limpurghalle und der Viehhalle in Gaildorf r ein besonderes Einkaufserlebnis: „Gaildorf kauft vor Ort“ geht in die 10. Runde!

Entdecken Sie die Vielfalt der Gaildorfer Einzelhändler, die sich mit attraktiven Angeboten, persönlicher Beratung und kreativen Ideen präsentieren.

Einzelhandel erleben – Region stärken

Ob moderne Hörsysteme, Bücher, Sportmode, Wohnaccessoires oder kulinarische Köstlichkeiten – die lokalen Händler bieten für jeden Geschmack etwas. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich inspirieren zu lassen und die kurzen Wege in der Limpurghalle zu genießen.

Limpurger Markt – Regionales genießen

Am Sonntag, den 20 September 2026, findet parallel der 6. Limpurger Markt in der Viehhalle statt. Hier erwarten Sie frische Produkte und Spezialitäten aus der Schenkenstadt Gaildorf und dem Limpurger Land – direkt von Erzeugern und Vermarktern.

Attraktionen für die ganze Familie

Für das leibliche Wohl sorgen kulinarische Angebote, und ein buntes Programm mit Hüpfburg, Bastelaktionen für Kinder und weiteren Überraschungen rundet das Wochenende ab.

Wir freuen uns auf Sie!

Bürgermeister Stephen Brauer lädt alle herzlich ein: „Kommen Sie vorbei und erleben Sie die Vielfalt unserer Stadt – für Sie und für Gaildorf!“