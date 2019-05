10. Heilbronner Konzert "Pastorale"

Den Herzschlag der Natur hören! Arthur Honegger, Clara Schumann und Ludwig van Beethoven verehren in ihren Pastoralmusiken die Suggestivkraft der Natur. Mit ihren Werken wollen Sie Brückenbauer zwischen Mensch und Natur sein. Mariam Batsashvili – musikalische Hoffnungsträgerin am Klavier – ist Solistin des Abends, Case Scaglione übernimmt die Leitung.Zusätzliche Konzerteinführung in russischer Sprache um 18:45 Uhr mit Solistin Mariam Batsashvili.